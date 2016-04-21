Украина и Румыния хотят создать черноморскую флотилию под руководством НАТО - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Украина и Румыния рассматривают возможность создания черноморской флотилии под руководством Организации североатлантического договора (НАТО) для укрепления безопасности в Черном море.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
"Мы рассматриваем совместную инициативу по созданию черноморской флотилии под руководством НАТО, которая имеет целью усиление присутствия НАТО и укрепления безопасности на Черном море. Украина с удовольствием присоединится к этой инициативе, я подтвердил господину президенту, после утверждения ее Альянсом", - подчеркнул Порошенко.
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В этой связи глава украинского государства сказал: "В условиях продолжающейся агрессии со стороны России Украина и Румыния уделят особое внимание ситуации и ситуации безопасности в регионе Черного моря".
"Мы осудили проводимую Российской Федерацией милитаризацию Крымского полуострова, оккупированного Крыма. Мы обсудили новые подходы сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе, которые должны либо заменить, либо дополнить существующие. BLACKSEAFOR (соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества - УНИАН) и документ о мерах укрепления доверия и безопасности - потеряли свою эффективность вследствие агрессивных действий России", - заявил Порошенко.
Поэтому, по его убеждению, надо предложить новые подходы и новое видение ситуации.
"Еще раз подчеркиваю, что мы поддерживаем инициативу Румынии о совместной флотилии НАТО, и подчеркиваю, что мы готовы присоединиться к ней, после того, как эта инициатива будет одобрена и поддержана Альянсом. Именно об этом мы сегодня договорились с господином президентом, и будем развивать это сотрудничество", - добавил президент Украины.
Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня находится с официальным визитом в Румынии.
В ходе визита он также заявил, что Украина, Румыния и Болгария рассматривают возможность создания совместной военной бригады по примеру уже созданной литовско-польско-украинской («ЛитПолУкрбриг»).