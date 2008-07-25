Танцовщице грозит тюрьма за позирование голой с флагом Перу (фото)

08:42, 25 июля 2008
Мир
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Показала любовь к стране «телом и душой»

Танцовщица Leysi Suarez обвиняется в оскорблении национальных чувств за позирование голой с флагом Перу.

Фотографии с девушкой, одетой лишь в ковбойскую шляпу, сидящей верхом на лошади, покрытой красно-белым флагом Перу, появились в одном из местных изданий за несколько дней перед днем независимости страны.

Танцовщице грозит до четырех лет тюремного заключения.

По словам девушки, она планировала также съемки и с другими «патриотическими объектами».

«Я люблю Перу, я показываю это своим телом и душой», - заявила она в интервью журналистам.  

Газета.ру

 

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