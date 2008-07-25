Танцовщице грозит тюрьма за позирование голой с флагом Перу (фото)
08:42, 25 июля 2008Мир
2761 0
Показала любовь к стране «телом и душой»
Танцовщица Leysi Suarez обвиняется в оскорблении национальных чувств за позирование голой с флагом Перу.
Фотографии с девушкой, одетой лишь в ковбойскую шляпу, сидящей верхом на лошади, покрытой красно-белым флагом Перу, появились в одном из местных изданий за несколько дней перед днем независимости страны.
|Фото с сайта газеты El Comercio
Танцовщице грозит до четырех лет тюремного заключения.
По словам девушки, она планировала также съемки и с другими «патриотическими объектами».
«Я люблю Перу, я показываю это своим телом и душой», - заявила она в интервью журналистам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter