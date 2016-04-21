В Канаде власть собралась легализовать марихуану

В случае принятия законопроекта Канада станет крупнейшей из западных стран, где марихуана будет легализована.

Джейн Филпотт обещает, что марихуана "не попадет в руки детей и не станет приносить прибыль преступникам", передает Русская служба ВВС.

Тема легализации марихуаны была одним из программных пунктов предвыборной программы нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Заявление главы минздрава совпало по времени с неофициальным праздником сторонников свободного обращения марихуаны, сотни которых вышли в среду на демонстрацию перед зданием парламента в Оттаве.

Использование марихуаны в медицинских целях в Канаде уже узаконено. Сторонники полной легализации наркотика утверждают, что это позволит снизить нагрузку на систему уголовного правосудия.

Против легализации марихуаны выступает оппозиционная Консервативная партия.

"Худшее, что вы можете сделать для канадской молодежи – это распахнуть ей дверь к марихуане", - заявил в интервью Рейтер депутат Жерар Дельтель.

Детали законодательства о легализации марихуаны, по словам главы минздрава Джейн Филпотт, еще разрабатываются.