На новых 20-долларовых купюрах появится женщина-борец за гражданские права

Об этом заявил министр финансов США Джейкоб Лью в своем открытом письме, передает Лента.ру со ссылкой на medium.com.

По его словам, портрет Табмен будет размещен на передней стороне новой банкноты. На ее оборотной стороне по-прежнему будет Белый дом и изображение президента Эндрю Джексона.

Решение разместить изображение знаменитой аболиционистки на 20-долларовую банкноту было принято после того как в казначействе ознакомились с тысячами писем от американцев. Люди присылали свои ответы на просьбу ведомства направить свои предложения по тем, кто достоин быть запечатленным на купюрах.

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Новая 10-долларовая банкнота будет посвящена истории движения суфражисток. На фоне казначейства изобразят таких деятельниц, как Лукреция Мотт, Соджорнер Трус, Сьюзен Энтони, Элизабет Кэди Стэнтон и Элис Пол. За семь лет до принятия 19-й поправки активистки собрались на ступенях здания минфина, чтобы заявить о своих правах. На другой стороне банкноты по-прежнему будет Александр Гамильтон, первый глава казначейства и архитектор экономической системы США.

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На оборотной стороне пятидолларовой купюры будут изображены исторические события, произошедшие в Мемориале Линкольна в столице. В 1939 году, когда концертные залы Вашингтона по-прежнему были разделены по расовому признаку, темнокожая оперная певица Мариан Андерсон, выступавшая за расширение гражданских прав, при поддержке первой леди Элеоноры Рузвельт спела на Мемориале Линкольна перед 75 тысячами человек. В 1963 году борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг там же произнес свою историческую речь «У меня есть мечта».

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Лью отметил, что окончательно проект дизайна новых банкнот достоинством в пять, 10 и 20 долларов будет раскрыт в 2020 году — это будет приурочено к 100-летию 19-поправки в Конституцию, которая предоставила женщинам право голоса.

Ранее УНИАН сообщал, что на американской 20-долларовой купюре впервые может появиться портрет женщины. Выпуск обновленной купюры приурочен к 100-й годовщине с момента предоставления женщинам права голоса.

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Последней женщиной, чей портрет появился на американских банкнотах, была Марта Вашингтон — супруга первого президента США Джорджа Вашингтона. Серебряный сертификат (вид бумажных денег, который выпускался казначейством США до 1968 года) с ее изображением использовался в период с 1891 по 1896 год.