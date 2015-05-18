На долларах впервые в истории может появиться портрет женщины

13:28, 18 мая 2015
Мир
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Выпуск обновленной купюры приурочен к 100-й годовщине с момента предоставления женщинам права голоса.

ТСН

На американской 20-долларовой купюре впервые может появиться портрет женщины.

В этом году в США отмечают 100-ю годовщину с момента предоставления женщинам права голоса. Поэтому выпуск обновленной купюры приурочен именно к этому событию. Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1", сообщает ТСН.

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На новых 20 долларах вместо седьмого президента США Эндрю Джексона планируют напечатать портрет Гарриет Табмен – американки, которая в XIX веке боролась с рабством в Соединенных Штатах.

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