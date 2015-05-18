На долларах впервые в истории может появиться портрет женщины
13:28, 18 мая 2015Мир
1863 0
Выпуск обновленной купюры приурочен к 100-й годовщине с момента предоставления женщинам права голоса.
На 20-долларовой планируют напечатать портрет Гарриет Табмен / ТСН
На американской 20-долларовой купюре впервые может появиться портрет женщины.
В этом году в США отмечают 100-ю годовщину с момента предоставления женщинам права голоса. Поэтому выпуск обновленной купюры приурочен именно к этому событию. Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1", сообщает ТСН.
Читайте такжеВ Британии появились первые пластиковые деньги (фото, видео)
На новых 20 долларах вместо седьмого президента США Эндрю Джексона планируют напечатать портрет Гарриет Табмен – американки, которая в XIX веке боролась с рабством в Соединенных Штатах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter