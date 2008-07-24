Лукашенко вручил Чавесу орден Дружбы народов

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО наградил Президента Венесуэлы Уго ЧАВЕСА белорусской государственной наградой – орденом Дружбы народов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Белорусского государства.

А.ЛУКАШЕНКО, вручая орден У.ЧАВЕСУ, отметил, что «эта награда свидетельствует о признании Беларусью особых заслуг Президента Венесуэлы в расширении дружественных отношений между двумя государствами».

В ответ на это У.ЧАВЕС сказал: «Увожу его (орден) с собой как обязательство укреплять нашу дружбу».

Кроме того, Президент Венесуэлы рассказал своему белорусскому коллеге о том, что «гегемонистические претензии американской империи потерпели крах». «Мир сегодня быстро меняется, движется. Американская империя продолжает свое падение, напротив поднимается мир, который Президент России МЕДВЕДЕВ называет полицентричным миром», - подчеркнул У.ЧАВЕС.

А.ЛУКАШЕНКО, в свою очередь, отметил, что в Беларуси «с особой симпатией относятся к венесуэльскому народу и с уважением следят за укреплением авторитета страны в латиноамериканском регионе и на международной арене в целом».

В пресс-службе Президента Беларуси подчеркнули, что «А.ЛУКАШЕНКО и У.ЧАВЕС с удовлетворением констатировали усилия правительств двух стран, направленные на защиту суверенитета и обеспечение социальной справедливости на благо своих народов. Стороны были единодушны в том, что вмешательство во внутренние дела государств, навязывание извне социально-политических моделей развития вопреки воле народов, использование политики двойных стандартов представляют очевидную угрозу безопасности любой нации».

А.ЛУКАШЕНКО и У.ЧАВЕС считают, что «залогом социальной справедливости являются многополярность и признание права народов самостоятельно определять свою социально-политическую систему». При этом Президенты Беларуси и Венесуэлы особо подчеркнули необходимость уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, а также запрещения применения силы или угрозы силой, направленной против их территориальной целостности.

В пресс-службе также сообщили, что в ходе межгосударственных переговоров белорусское государственное предприятие «Белоруснефть» и Акционерное общество «Венесуэльская нефтяная корпорация» подписали Меморандум о расширении площадей для белорусско-венесуэльсвого совместного предприятия «Петролера БелоВенесолана». В частности, речь идет о присоединении к нему трех новых месторождений. (Беларусь планирует увеличить добычу нефти в Венесуэле до 2 млн. тонн в год – УНИАН).

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что Беларусь и Венесуэлу связывают не только взаимные интересы, но и настоящая дружба. «Конечно, мы прагматики, и все свои действия просчитываем, но вы должны знать, что, кроме этого, у вас здесь, в Беларуси, есть настоящие друзья. Мы можем решить любые вопросы для Венесуэлы», - сказал белорусский лидер.

В ответ на такое приветствие белорусского Президента У.ЧАВЕС заявил: «Спасибо за сердечный прием. Для нас было бы немыслимо проезжать мимо (У.ЧАВЕС 22 июля посещал с визитом Россию, а 23 июля – Беларусь - УНИАН) и не заглянуть в Минск, чтобы еще раз подтвердить глубокое чувство дружбы к вашему героическому народу, о котором мы все знаем, к нашим друзьям».

У.ЧАВЕС также отметил, что за два года Беларусь и Венесуэла смогли выстроить план сотрудничества и «создать первый этаж здания стратегического союза». «Мы будем продолжать его строить - политический, экономический, энергетический, технологический и социальный альянс. Альянс со всех точек зрения», - заявил Президент Венесуэлы.