Крупнейший город штата Техас Хьюстон объявлен зоной бедствия из-за наводнения

07:21, 19 апреля 2016
Мир
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Губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе штата Хьюстоне, где в результате наводнения погибли 4 человека.

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Причиной мощного наводнения стали проливные дожди - по данным метеорологов, за один только понедельник в городе выпало 44,7 см осадков, передает Би-би-си. В одном из районов зафиксирован рекордный подъем уровня воды - 12 м.

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В центре Хьюстона реки вышли из берегов, затопив более тысячи домов и оставив без света 70 тыс. человек. 1200 человек эвакуированы из зоны бедствия. Крупный торговый центр переоборудован под временное убежище.

Городские власти рекомендуют автомобилистам избегать сильных водяных потоков: как минимум один из погибших был обнаружен в затопленном автомобиле, сообщают местные СМИ.

Еще одну опасность для людей представляют кишащие на поверхности воды ядовитые змеи и насекомые.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, сегодня дожди должны ослабеть.

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