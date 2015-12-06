Более тысячи человек эвакуированы из-за наводнения в Великобритании

Власти выпустили более пятидесяти предупреждений об опасности наводнений, по их словам степень риска для жизни людей очень высока, передает Би-би-си.

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В ряде населенных пунктов уровень воды доходит до пояса. Некоторые местные жители оказались заблокированными в своих машинах. Движение по некоторым автомобильным магистралям также перекрыто, сообщает Газета.ru.

По данным местных властей, подтоплены сотни домов. Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией в настоящее время прервано.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил о мобилизации армии для помощи пострадавшим районам.