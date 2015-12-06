Более тысячи человек эвакуированы из-за наводнения в Великобритании
Сотни жителей севера Англии и юга Шотландии покинули свои дома после внезапного наводнения, причиной которого стали сильные ливни и ветры.
Власти выпустили более пятидесяти предупреждений об опасности наводнений, по их словам степень риска для жизни людей очень высока, передает Би-би-си.
Читайте такжеНа северо-западе Англии введен "красный" уровень угрозы из-за шторма ДесмондПожарная служба северо-восточного региона Англии назвала ситуацию беспрецедентной: реки вышли из берегов, потоки воды затопили улицы городов и деревень.
В ряде населенных пунктов уровень воды доходит до пояса. Некоторые местные жители оказались заблокированными в своих машинах. Движение по некоторым автомобильным магистралям также перекрыто, сообщает Газета.ru.
По данным местных властей, подтоплены сотни домов. Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией в настоящее время прервано.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил о мобилизации армии для помощи пострадавшим районам.