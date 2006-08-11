США и Израиль планируют совместный удар по Сирии и Ирану

Американские и израильские стратеги сейчас занимаются планированием совместного удара по Сирии и/или Ирану, утверждают эксперты американской неправительственной организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной энергетики в космосе".

Пентагон направил в Израиль группу военных экспертов, ответственную за выбор целей для ракет типа "Круз", сообщила в пятницу ливанская газета "Ас-Сафир" со ссылкой на международного координатора "Глобальной сети против оружия и ядерной энергетики в космосе" Брюса Гэгнона (Bruce Gagnon).

Военные операции американских войск против Ирака ("Буря в пустыне" и "Шок и трепет") начинались именно с ударов ракетами "Круз" с кораблей ВМС США.

Неправительственная организация "Глобальная сеть против оружия и ядерной энергетики в космосе" была основана в 1992 году. После начала нынешнего ливано-израильского конфликта на сайте организации в Интернете появился ряд статей, обвиняющих Израиль в использовании запрещенных видов оружия американского производства, отмечает газета "Ас-Сафир".

РИА "Новости"