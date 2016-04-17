Более 150 стран переходят на новую вакцину от полиомиелита

Перемена касается главным образом развивающихся стран, однако затронуты будут и более богатые государства, передает Би-би-си. Новая версия вакцины больше не будет включать в себя ослабленный вариант 2-го типа вируса полиомиелита, который был ликвидирован в 1999 году.

Читайте такжеМинздрав: вакцина против полиомиелита уже есть в Украине в полном объемеДоктор Стивен Кочи из американского Центра по контролю и профилактики заболеваний объясняет: "Существующая вакцина содержит живой ослабленный вирус, относящийся к трем типам полиомиелита. Однако, нам не нужен второй компонент, поскольку он больше не встречается в мире".

В очень редких случаях вакцина может мутировать в форму циркулирующего вируса вакцинного происхождения. "Поэтому удаление 2-го типа из вакцины убирает этот риск и гарантирует, что мы используем вакцину, которая работает лучше с каждым разом", - говорит Стивен Кочи.

В 2015 году были зафиксированы 74 случая заболевания, с начала этого года отмечено 10 случаев.

Заболевания фиксируются в Афганистане и Пакистане. Африка остается свободной от полиомиелита уже больше года.

Полиовирус поражает серое вещество спинного мозга человека и может привести к параличу. Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать с помощью вакцинации.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Минздрав утвердил План мероприятий по переходу с использования тривалентной на бивалентную живую оральную вакцину для профилактики полиомиелита в Украине.