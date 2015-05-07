Украина получила от ЮНИСЕФ 600 тысяч доз вакцины против полиомиелита

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, общий объем гуманитарной помощи в виде вакцины против полиомиелита в течение 2015 года, который получит министерство, будет равняться 1,1 млн доз инактивированной и 3,7 млн доз живой вакцины против полиомиелита. Это позволит обеспечить вакцинами от полиомиелита около 3 млн детей по всей Украине, включая прививки детей старшего возраста, которые не были вакцинированными в предыдущие годы.

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В 2002 г. Украина получила статус страны, свободной от полиомиелита. До 2009 г. уровень охвата прививками против полиомиелита детей составил 95%. За период 2010-2014 гг. общегосударственная программа иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней была недофинансирована на 42,7%, поэтому на сегодня уровень охвата прививками против полиомиелита колеблется от 37 до 51%.

В 2013 г. в Украине работала миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению организации эпиднадзора за полиомиелитом в Украине и системой экспресс-оценки за острыми вялыми параличами (ОВП). По результатам работы миссии, Украину отнесли к странам с высоким риском возникновения паралитических форм полиомиелита.

«Минздрав Украины обратился с просьбой к ЮНИСЕФ о гуманитарной помощи, и правительство Канады выделило финансирование – 3 млн канадских долларов. Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) получил эти средства и проводит необходимые закупки вакцины против полиомиелита, чтобы помочь Украине и сохранить статус государства свободной от этой болезни», - сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.