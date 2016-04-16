Совбез ООН осудил неудачный запуск ракеты в КНДР – пригрозил новыми санкциями

Cовет Безопасности ООН осудил неудачную попытку КНДР запустить баллистическую ракету, пригрозив дополнительными санкциями против Пхеньяна.

"Хотя запуск баллистической ракеты КНДР прошел неудачно, эта попытка представляет собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении организации.

В Совете добавили, что будут продолжать тщательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры с прежней решимостью, передает Русская служба Би-би-си.

Северная Корея провела неудачный запуск баллистической ракеты с восточного побережья в пятницу.

Южнокорейское агентство Йонхап сообщает, что ракета была класса "Мусудан" дальностью полета более 3000 километров - достаточной, чтобы достигнуть американских военных баз в Японии и на Гуаме.

Стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные также отследили неудачный запуск ракеты.

В пятницу 15 апреля исполняется 104 года со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. В подобные памятные даты Пхеньян нередко проводит ядерные или баллистические испытания, которые в остальном мире считают провокациями, отмечает Ассошиэйтед пресс.

США в феврале усилили санкционный режим в отношении КНДР. Соответствующее решение было принято после того, как Северная Корея в январе сообщила об испытаниях водородной бомбы, а в феврале - о запуске спутника.

В начале марта в связи с запуском баллистической ракеты Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении санкций против Северной Кореи.

Ограничения на торговлю с Северной Кореей в соответствии с санкциями ООН ввел Китай. Министерство Коммерции КНР запретило импорт из КНДР золота и нескольких видов редких минералов, а также на поставку в КНДР нефтяной продукции, использующейся для производства ракетного топлива.

Уже после этого, в начале апреля власти Северной Кореи сообщили об успешном наземном испытании двигателя нового типа межконтинентальной баллистической ракеты.

Благодаря этому двигателю, ракета с ядерным зарядом будет способна долететь до территории США, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.