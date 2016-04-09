КНДР сообщила об успешном испытании двигателя новой ракеты
03:49, 09 апреля 2016Мир
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Северная Корея заявила об успешном наземном испытании двигателя нового типа межконтинентальной баллистической ракеты.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи, передает Русская служба Би-Би-Си.
Благодаря этому двигателю ракета с ядерным зарядом будет способна долететь до территории США.
Несмотря на режим санкций, действующий в отношении страны, Пхеньян не сбавляет темпов показательных военных испытаний и учений.
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Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея осуществляет "подозрительную активность" на своем главном ядерном комплексе в Йонбене, что может свидетельствовать о возобновлении производства плутония для ядерных бомб
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