Дело о крушении российского Airbus передано в Верховную прокуратуру госбезопасности Египта
20:00, 14 апреля 2016Мир
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Дело о крушении российского Airbus 321 компании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом передано в Верховную прокуратуру государственной безопасности Египта.
REUTERS
Как сообщает kommersant.ru со ссылкой на Reuters, "это решение генпрокурор принял после того, как от министерства гражданской авиации поступил технический доклад Следственного комитета России. В данном докладе указывается о подозрении на существование криминального следа в крушении российского самолета".
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Как сообщал УНИАН, 31 октября 2015 года в Египте потерпел крушение пассажирский самолет компании "Когалымавиа", который выполнял рейс Шарм-эш-Шейх-Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли все 224 пассажира, находившихся на борту и члены экипажа.
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