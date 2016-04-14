Дело о крушении российского Airbus передано в Верховную прокуратуру госбезопасности Египта

Как сообщает kommersant.ru со ссылкой на Reuters, "это решение генпрокурор принял после того, как от министерства гражданской авиации поступил технический доклад Следственного комитета России. В данном докладе указывается о подозрении на существование криминального следа в крушении российского самолета".

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Как сообщал УНИАН, 31 октября 2015 года в Египте потерпел крушение пассажирский самолет компании "Когалымавиа", который выполнял рейс Шарм-эш-Шейх-Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли все 224 пассажира, находившихся на борту и члены экипажа.