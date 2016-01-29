Reuters назвал возможных исполнителей теракта на борту лайнера "Когалымавиа"

Правоохранители подозревают, что бомбу на борт разбившегося на Синае лайнера А321 мог пронести механик компании EgyptAir, двоюродный брат которого присоединился к ИГИЛ в Сирии. Об этом со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию, сообщает Reuters.

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Собеседники агентства рассказали, что механик, вместе с двумя охранниками аэропорта и грузчиком, которые ему помогали, были задержаны.

"После того, как стало известно, что у одного из боевиков есть родственник в аэропорту, ему в чемодане передали бомбу. При этом сказали не задавать вопросов и просто поместить ее на борт", - отметил источник, добавив, что двоюродный брат сотрудника аэропорта присоединился к ИГИЛ за полтора года до трагедии с А321.

По словам другого источника, двое полицейских подозреваются в том, что намеренно "не заметили" бомбу в багаже. Хотя до сих пор остается вероятность того, что они просто плохо делали свою работу.

При этом ни один из подозреваемых пока не был осужден.

В свою очередь служба безопасности авиакомпании отвергает сообщения об аресте кого-либо из своих сотрудников. Министр внутренних дел страны также заявил, что никто не был арестован по подозрению в организации теракта на борту российского самолета.

Как сказал заместитель директора аэропорта Шарм-эль-Шейха Хани Рамзи: "Это неправда. Что они допрашивали кого-то, чтобы выдавать сейчас такую информацию? Если есть какие-то доказательства, то они должны быть предоставлены комиссии по расследованию авиакатастрофы. Пока этого не произошло, насколько мне известно". Его цитирует Газета.ru.

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее "Когалымавиа"), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.