США разместят на Филиппинах военные базы

Сообщается, что соответствующее двустороннее соглашение будет подписано на текущей неделе. Договор сроком на десять лет позволит США строить собственные, а также эксплуатировать уже существующие объекты на пяти филиппинских военных базах, среди которых одна сухопутная и четыре военно-воздушных.

Американская сторона в свою очередь обязуется выплатить Филиппинам $40 млн, которые пойдут на модернизацию ВМС и обслуживание беспилотных наблюдательных аэростатов на контролируемых республикой островах, передает Газета.ру.

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Как отмечают аналитики, особый интерес для США представляет авиабаза «Антонио Баутиста» на острове Палаван, расположенная в непосредственной близости от спорной территории в Южно-Китайском море.

NYT пишет, что Китай уже выразил негативное отношение к этой сделке, назвав ее стремлением «милитаризировать» ситуацию в регионе.

Ранее сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн пригрозил Китаю отправить военную авиацию в Южно-Китайское море.