США разместят на Филиппинах военные базы
США разместят на Филиппинах пять военных баз, пишет The New York Times.
Сообщается, что соответствующее двустороннее соглашение будет подписано на текущей неделе. Договор сроком на десять лет позволит США строить собственные, а также эксплуатировать уже существующие объекты на пяти филиппинских военных базах, среди которых одна сухопутная и четыре военно-воздушных.
Американская сторона в свою очередь обязуется выплатить Филиппинам $40 млн, которые пойдут на модернизацию ВМС и обслуживание беспилотных наблюдательных аэростатов на контролируемых республикой островах, передает Газета.ру.
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Как отмечают аналитики, особый интерес для США представляет авиабаза «Антонио Баутиста» на острове Палаван, расположенная в непосредственной близости от спорной территории в Южно-Китайском море.
NYT пишет, что Китай уже выразил негативное отношение к этой сделке, назвав ее стремлением «милитаризировать» ситуацию в регионе.
Ранее сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн пригрозил Китаю отправить военную авиацию в Южно-Китайское море.