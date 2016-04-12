Китайский МИД вызвал "на ковер" дипломатов стран G7

Об этом агентству dpa сообщили в дипломатических кругах в Пекине.

Этот шаг был сделан в знак протеста против упоминания в тексте заключительного коммюнике встречи глав МИД стран G7 в японской Хиросиме спорных островов в Восточно- и Южнокитайском морях, передает украинская редакция DW.

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Как известно, вызов дипломатов является формой выражения протеста.

Ранее представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что территориальная принадлежность островов Китая является неоспоримым, и что "китайская сторона решительно отстаивает суверенитет своей территории и морские права".

В заключительном коммюнике глав МИД стран Большой семерки по итогам встречи в японской Хиросиме речь идет, в частности, об обеспокоенности в связи с напряженной ситуацией в Восточно - и Южно-Китайском морях и содержится призыв ко "всем государствам" к мирному урегулированию территориальных споров.