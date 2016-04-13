СМИ: ЦРУ готовит "план Б" на случай срыва перемирия в Сирии

Об этом The Wall Street Journal рассказали чиновники из США и других стран, передает РБК.

По словам собеседников газеты, подготовка так называемого плана Б фокусируется на снабжении повстанцев вооружением, которое позволит им наносить удары по сирийским воздушным судам и артиллерийским позициям.

WSJ впервые сообщила о подготовке «плана Б» по Сирии в конце февраля этого года. По сведениям газеты, руководители Пентагона и ЦРУ​ выражали сомнение, что российские военные будут соблюдать условия перемирия, и добивались от администрации президента Барака Обамы разработки альтернативной стратегии. Как поясняет газета, за прошедшее время стали ясны детали этого плана.

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Подготовка «плана Б» обсуждалась на секретной встрече глав разведок стран Ближнего Востока перед началом действия режима прекращения огня 27 февраля, а также в ходе дальнейших контактов разведок. По словам знакомых с ходом обсуждения чиновников, в ходе этих встреч ЦРУ заверило членов коалиции по борьбе с исламистами, что те получат разрешение на расширение поддержки сирийской оппозиции.

При этом, как отмечает WSJ, члены коалиции договорились лишь о «контурах» плана, окончательный перечень конкретных вооружений должен быть утвержден Белым домом. В ЦРУ также подчеркнули, что поставки вооружений будут возможны только в случае срыва перемирия и возобновления боевых действий. «Соглашение нужно для того, чтобы при необходимости поднять ставки», - объяснил высокопоставленный американский чиновник.

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По словам собеседников газеты, официальные лица США передали личное сообщение российским коллегам. В нем отмечается, что возвращение к полномасштабной борьбе может в конечном итоге поставить под угрозу российских летчиков.

Другие чиновники заявили, что в ходе личных встреч с коллегами из России госсекретарь Джон Керри и директор ЦРУ Джон Бреннан, которые в марте приезжали в Москву, предупреждали о возможной эскалации конфликта при срыве перемирия. «Если перемирие сорвется, если договоренности ни к чему не приведут и мы вернемся к полномасштабной гражданской войне, то ситуация серьезно изменится, — сказал высокопоставленный чиновник администрации Обамы, комментируя обращения к Москве. - Внешние заступники удвоят и утроят свои усилия, бросая в Сирию все что можно, в том числе и множество летальных вооружений».

Как пишет WSJ, внимание ЦРУ сосредоточено на переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК). В агентстве полагают, что повстанцы получили небольшое количество установок через нелегальные каналы. В разведке опасаются, что комплексы могут попасть в руки террористов, которые используют их против гражданских самолетов, поэтому в данные момент спецслужбы стремятся предотвратить их неконтролируемое распространение. Союзники США предложили отмечать вооружения специальными сенсорами, которые позволят отслеживать их перемещения, или ограничивать срок их работы, однако в Белом доме отнеслись к этой идее без энтузиазма.

Газета также отмечает, что решение, какой именно тип вооружений предоставить повстанцем, является сложным для администрации Обамы. По словам чиновников на Ближнем Востоке, недавно ЦРУ позволило нескольким группировкам получить в небольшом количестве советскую реактивную систему залпового огня БМ-21 (9К51 «Град»).

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Чиновники утверждают, что ЦРУ и его партнеры рассматривают разные варианты систем ПВО, в том числе комплексы советской эпохи, которые менее мобильны. При этом альтернативные варианты, например ПЗРК, устанавливаемые на транспортные средствах, являются более легкими целями для сирийской и российской авиации, говорят собеседники, знакомые с ситуацией.

В середине марта спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура опроверг существование какого бы то ни было «плана Б» по межсирийскому конфликту, кроме переговоров в женевском формате. Информацию о существовании такого плана опровергал и российский МИД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что говорить о таком плане пока рано.