Оппозиционные силы стремятся быстрого прогресса плана политических перемен в Сирии

Об этом заявил в четверг, 17 марта, спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Deutsche Welle.

Он отметил, что стороны, однако, согласились сохранить территориальную целостность страны и отказались от федерализации.

Последние три дня в Сирии были "на удивление спокойным", сказал он. "Честно говоря, это еще не закономерность. Стоит сохранять бдительность, вещи могут измениться очень быстро", - цитирует его агентство Reuters.

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В свою очередь противники режима Башара Асада хотят быстрого прогресса с предложенным ООН шестимесячным планом политического перехода в Сирии. Де Мистура назвал предоставленный комитетом план политических изменений детальным.

"Мы хотим двигаться быстро, избегать процессов, которые не приносят результатов", - приводит агентство слова представительницы Высокого комитета по переговорам Басмы Кодмани.

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