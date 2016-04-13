The Washington Post: ИГ стремительно теряет поддержку арабских юношей и девушек

Сообщается, что опрос проводился компанией ASDA'A Burston-Marsteller в 16 арабских странах среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В результате него выяснилось, что 80% респондентов выступают категорически против ИГ и исключают возможность вступления в его ряды. При этом год назад такой позиции придерживались только 60% арабской молодежи.

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Кроме того, более половины респондентов назвали ИГ главной проблемой Ближнего Востока, а трое из четырех опрошенных полагают, что террористам не удастся создать исламский халифат в Ираке и Сирии.

Опрос также показал, что религиозные чувства играют далеко не главную роль при принятии арабами решения присоединиться к группировке. Гораздо больше их побуждает к этому безработица и отсутствие экономических перспектив.

Ранее сообщалось, что Евросоюз реализует программы против вербовки молодежи в ряды террористов.