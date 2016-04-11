Генерал: Российская авиация до сих пор совершает боевые вылеты в Сирии

Об этом он заявил в интервью DW.

При этом он не ответил на вопрос о том, выполнила ли Россия свою задачу по освобождению Сирии от террористов.

"Сегодня авиация применяется. Применяется она по террористическим группировкам", - сказал Конашенков.

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По его словам, российские военные эксперты участвуют в разработке военных операций, таких как освобождение Пальмиры, города Эль-Карьятейн и ряда других крупных населенных пунктов" от террористической группировки "Исламское государство" (ИД), и учат сирийских экспертов эксплуатировать оружие, которое поставляет Россия.

Конашенков также рассказал об "очень активном сотрудничестве" с американской стороной в деле мирного урегулирования в Сирии и соблюдении режима прекращения огня и ежедневном обмене информацией.