США и союзники нанесли четыре авиаудара по позициям боевиков ИГИЛ в Ираке
15:42, 29 марта 2016Мир
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Уничтожена казарма и бункер террористов, пять мест сбора боевиков и подавлена позиция пулеметчиков "Исламского государства".
REUTERS
США и их союзники совершили четыре авиаудара по позициям боевиков ИГИЛ в Ираке.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные штаба коалиции.
Авиация союзников четырьмя ударами с воздуха в районе трех городов в Ираке уничтожила казарму и бункер боевиков, пять мест сбора боевиков и подавлена позиция пулеметчиков "Исламского государства".
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Как сообщал УНИАН, ранее правительственные силы Ирака при поддержке шиитских военизированных формирований и авиаударов США 1 марта начали наступление, цель которого - восстановление контроля над регионом к северу от Багдада, захваченного боевиками ИГ, и усиление присутствия вокруг Мосула.
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