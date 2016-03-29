США и союзники нанесли четыре авиаудара по позициям боевиков ИГИЛ в Ираке

США и их союзники совершили четыре авиаудара по позициям боевиков ИГИЛ в Ираке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные штаба коалиции.

Авиация союзников четырьмя ударами с воздуха в районе трех городов в Ираке уничтожила казарму и бункер боевиков, пять мест сбора боевиков и подавлена позиция пулеметчиков "Исламского государства".

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Как сообщал УНИАН, ранее правительственные силы Ирака при поддержке шиитских военизированных формирований и авиаударов США 1 марта начали наступление, цель которого - восстановление контроля над регионом к северу от Багдада, захваченного боевиками ИГ, и усиление присутствия вокруг Мосула.