Около 300 мигрантов пострадали при попытке прорыва на границе Греции и Македонии

23:06, 10 апреля 2016
Мир
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По данным благотворительного фонда "Врачи без границ", около трехсот мигрантов пострадали на границе Греции и Македонии, когда македонская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против людей, попытавшихся прорваться через границу.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя "Врачей без границ" Джонаса Хагенсена, была оказана помощь 200 мигрантам, пострадавшим от газа. Еще 30 человек были ранены пластиковыми пулями, 10 заявили об избиении, 30 находились в состоянии шока, еще семь были направлены в больницы с серьезными травмами.

Хагенсен рассказал Би-би-си, что большинство пострадавших от слезоточивого газа - мужчины, но есть также женщины и дети пладше пяти лет.

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Представитель координационных миграционных служб Греции Георгос Кирицис назвал действия полиции Македонии "опасными и прискорбными". Он добавил, что в таких мерах не было никакой необходимости.

Македонская полиция настаивает, что применяла только слезоточивый газ, и сообщает, что в результате столкновения получили ранения трое полицейских.

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Ранее УНИАН сообщал, что македонская полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против сотен мигрантов на границе с Грецией.

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