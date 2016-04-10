Около 300 мигрантов пострадали при попытке прорыва на границе Греции и Македонии

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя "Врачей без границ" Джонаса Хагенсена, была оказана помощь 200 мигрантам, пострадавшим от газа. Еще 30 человек были ранены пластиковыми пулями, 10 заявили об избиении, 30 находились в состоянии шока, еще семь были направлены в больницы с серьезными травмами.

Хагенсен рассказал Би-би-си, что большинство пострадавших от слезоточивого газа - мужчины, но есть также женщины и дети пладше пяти лет.

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Представитель координационных миграционных служб Греции Георгос Кирицис назвал действия полиции Македонии "опасными и прискорбными". Он добавил, что в таких мерах не было никакой необходимости.

Македонская полиция настаивает, что применяла только слезоточивый газ, и сообщает, что в результате столкновения получили ранения трое полицейских.

The moment tear gas was fired at migrants trying to break through from Greece into Macedonia https://t.co/YMXlwsV7z2https://t.co/dtcA1eh5eb — Sky News (@SkyNews) April 10, 2016

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Ранее УНИАН сообщал, что македонская полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против сотен мигрантов на границе с Грецией.