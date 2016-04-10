Против мигрантов на границе с Грецией применили слезоточивый газ - СМИ

15:24, 10 апреля 2016
Общество
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Македонская полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против сотен мигрантов на границе с Грецией.

REUTERS

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на i24news.

"Полицейские Македонии применили слезоточивый газ против сотен мигрантов, находившихся на стороне Греции, после того, как они попытались прорваться через ограждение на греческо-македонской границе", – цитирует издание источник в греческой полиции.

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Инцидент произошел недалеко от границы в районе городка Идомени в Северной Греции, где более 11 200 мигрантов оказались в крайне затруднительном положении после закрытия так называемого балканского маршрута миграции в Европу.

Ранее сообщалось, что 250 мигрантов вырвались из центра содержания и устроили беспорядки на греческом острове Самос.

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