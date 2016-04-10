Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия в Карабахе

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, по данным Министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные формирования в течение дня, используя пулеметы крупного калибра на разных направлениях, нарушили режим прекращения огня 125 раз.

Представители непризнанной власти Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявили, что в ночь на воскресенье азербайджанская сторона обстреляла позиции Армии обороны НКР из 82-миллиметрового миномета и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

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Стороны достигли договоренности о прекращении огня 5 апреля.

По условиям договоренности, военные действия на линии соприкосновения азербайджанских и карабахских войск прекратились, однако вскоре после этого стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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Как сообщал УНИАН, конфликт в Нагорном Карабахе обострился в ночь на 2 апреля и перерос в вооруженные столкновения, которые стороны конфликта называют самыми масштабными за последние 22 года.