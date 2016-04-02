В ОБСЕ призывают стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе

«Мы решительно осуждаем применение силы и жалеем в связи с бессмысленной гибелью людей, в том числе среди мирного населения», - говорится в заявлении Минской группы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сопредседатели Минской группы призывают стороны противостояния прекратить огонь и принять все необходимые меры для стабилизации ситуации. Они также отмечают, что мирному переговорному решению конфликта нет альтернативы и что война не является вариантом решения конфликта.

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Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поощрения мирного переговорного процесса между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом, сепаратистским регионом Азербайджана.

Ситуация в регионе резко обострилась в ночь на субботу.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении по использованию артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетный обстрел со стороны Азербайджана велся не только по оборонительных позициях военных, но и по населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских с обеих сторон. Но точное их количество пока не сообщают.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией и гибели около 30 тысяч человек.