Кэмерон мог уклониться от уплаты налога на наследство в 200 тысяч фунтов - ВВС

Мать премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона после смерти отца подарила ему 200 тысяч фунтов.

Таким образом, как пишет Европевская правда со ссылкой на ВВС, британский премьер мог уклоняться от упл налога на наследство.

Издание отмечает, что об этом свидетельствуют декларации о доходах Дэвида Кэмерона за 2009-2015 гг, которые он обнародовал 10 апреля.

Документы свидетельствуют, что два платежа по 100 тысяч фунтов были совершены в течение года после того, как Кэмерон унаследовал 300 тысяч от отца в 2010 году.

Читайте также"Панамагейт": Кэмерон показал свои налоговые декларации на фоне скандала с офшорами

Платежи от Мэри Кэмерон сыну были совершены в мае и июле 2011 года и не подлежали налогообложению. Под налогообложение как наследство (40%) они теперь підпадують только если мать Кэмерона умрет в течение семи лет передачи денег.

На Даунинг-Стрит уже заявили, что это подарок был попыткой "сбалансировать" суммы, которые унаследовали дети Кэмерона-старшего, и добавили, что старший брат Дэвида Кэмерона получил в наследство дом семьи.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон решил обнародовать свои декларации о доходах за последние шесть лет.