Кэмерон: Британии нужно усилить борьбу с исламистами для собственной безопасности

Об этом заявил премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, передает Би-би-си. По его мнению, авиаудары помогут остановить продвижение боевиков "Исламского государства", но лишь с их помощью уничтожить исламистов не удастся.

Читайте такжеБритания удвоит финансирование спецназа и увеличит его численность - Кэмерон

Союзникам нужны партнеры на территории Сирии, а также политическое решение ситуации в стране. "Угрозы нашим интересам и нашему народу таковы, что мы не можем позволить себе стоять в стороне и не действовать", - говорится в заявлении премьера.

По словам Дэвида Кэмерона, Великобритания не должна передавать заботу о собственной безопасности другим странам.

В свою очередь, парламентарии заявляют, что расширять авиаудары не стоит до тех пор, пока не появится надежная международная стратегия, которая будет предполагать реальную возможность уничтожить "Исламское государство" и остановить гражданскую войну в Сирии.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что возражает против бомбардировок "Исламского государства".

В ближайшие недели парламент Великобритании должен проголосовать за или против авиаударов по позициям "Исламского государства" в Сирии.

Ранее на этой неделе Дэвид Кэмерон заявил о радикальном увеличении расходов на оборону. В ближайшие 10 лет страна потратит на эти цели 178 млрд фунтов.