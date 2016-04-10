Во Франции антиправительственная манифестация переросла в столкновения с полицией (фоторепортаж)
Общенациональная акция протеста во Франции переросла в столкновения с полицией в нескольких городах страны. Несколько человек задержаны.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.
Акции протеста были организованы профсоюзами и левыми партиями против законопроекта, ограничивающего права рабочих. В субботу митинги привели к столкновениям с полицией.
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В Ренне, на западе страны, молодые люди стали запускать в полицейских петарды, в результате чего несколько служителей правопорядка получили ранения. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Среди демонстрантов есть как минимум один пострадавший.
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Спецсредства полиция применила и в Париже, сообщает Le Monde. Там участники акции протеста начали бросать в сотрудников МВД петарды, дымовые шашки и бутылки. Один полицейский пострадал, двое подозреваемых в участии в беспорядках задержаны.