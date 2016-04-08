"Автомайдан" заявил, что не участвует в акции под АП с горящими шинами
ГО "ВО "Автомайдан" не принимает участия в сегодняшней акции под Администрацией Президента.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Требования ее участников нам понятны, некоторые поддерживаем, но среди протестующих есть, к сожалению, сомнительные личности, псевдоавтомайдановцы, в искренность намерений которых мы не верим, потому что они в том числе были исключены в прошлом с нашей организации. Мы будем и в дальнейшем поднимать наболевшие вопросы в стране, проводя акции протеста, но без участия разнообразных проплаченных ситуативных "революционеров", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, по данным Нацполиции, активисты возле АП сегодня примерно в 13 часов начали жечь автомобильные шины, при этом мешали их потушить.
Читайте такжеПротестующие под АП требуют встречи с Порошенко, увольнения коррупционеров и сепаратистов с должностей
На месте работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. После проведения доследственной проверки этому событию будет дана правовая оценка.
По данным полиции, правоохранители и военнослужащие продолжают нести службу по обеспечению правопорядка возле АП.
Читайте такжеПод АП начались столкновения с правоохранителями: протестующие подожгли шины и привезли виселицу (фото, видео)
По словам участников акции, они пришли к АП, чтобы лично встретиться с президентом Украины Петр Порошенко, чтобы передать ему обращение с требованием освобождения руководителя Антитеррористического центра СБУ Виталия Маликова, руководителей Национальной полиции в Черновцах и Виннице, представителей «старой системы» из органов прокуратуры в Одессе, Харькове, Житомире, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.
Участники акции утверждают, что реформы в Украине не проводятся, потому что коррупционеры снова занимают руководящие должности.