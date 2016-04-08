"Автомайдан" заявил, что не участвует в акции под АП с горящими шинами

Как сообщал УНИАН, по данным Нацполиции, активисты возле АП сегодня примерно в 13 часов начали жечь автомобильные шины, при этом мешали их потушить.

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На месте работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. После проведения доследственной проверки этому событию будет дана правовая оценка.

По данным полиции, правоохранители и военнослужащие продолжают нести службу по обеспечению правопорядка возле АП.

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По словам участников акции, они пришли к АП, чтобы лично встретиться с президентом Украины Петр Порошенко, чтобы передать ему обращение с требованием освобождения руководителя Антитеррористического центра СБУ Виталия Маликова, руководителей Национальной полиции в Черновцах и Виннице, представителей «старой системы» из органов прокуратуры в Одессе, Харькове, Житомире, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

Участники акции утверждают, что реформы в Украине не проводятся, потому что коррупционеры снова занимают руководящие должности.