Трое немцев попали в заложники на Арарате

Немецкие туристы, похищенные 8 июля в Турции боевиками Курдской рабочей партии (КРП), отпущены на свободу. По сообщению министерства иностранных дел Турции, граждане Германии теперь "находятся в руках турецких властей, и состоянию их здоровья ничто не угрожает", передает Associated Press.

Трое граждан Германии совершали восхождение на гору Арарат.

Курды - крупнейший в мире народ (35-40 млн. чел)., не имеющий своей государственности. Они проживают на большой (ок. 500 тыс. кв. км, на карте выделена светлым) территории Ирака, Ирана, Турции и Сирии.