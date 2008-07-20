Трое немцев попали в заложники на Арарате
14:35, 20 июля 2008Мир
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...и провели в плену 12 дней
Немецкие туристы, похищенные 8 июля в Турции боевиками Курдской рабочей партии (КРП), отпущены на свободу. По сообщению министерства иностранных дел Турции, граждане Германии теперь "находятся в руках турецких властей, и состоянию их здоровья ничто не угрожает", передает Associated Press.
Трое граждан Германии совершали восхождение на гору Арарат.
Курды - крупнейший в мире народ (35-40 млн. чел)., не имеющий своей государственности. Они проживают на большой (ок. 500 тыс. кв. км, на карте выделена светлым) территории Ирака, Ирана, Турции и Сирии.
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