"Панамский скандал": Возле Госдумы задержали участников пикета, требовавших импичмента Путина

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В ходе серии одиночных пикетов были задержаны члены «Партии прогресса» Николай Ляскин, Дарья Яценко, Илья Пахомов, а также «парень, который в прямом смысле слова проходил мимо». Про случайного прохожего, в своем Twitter написал один из задержанных Илья Пахомов.

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По словам Николая Ляскина, задержанных везут в ОВД Тверское.

Серия одиночных пикетов «Путин. Офшоры. Импичмент» проходит в центре Москвы второй день. Накануне активисты провели серию одиночных пикетов напротив Кремля и на Манежной площади.

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О требовании импичмента, по всей видимости, знают в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ранее реакцию социальных сетей на «офшорный скандал» заявил, что кто-то требует импичмента.