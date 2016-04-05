"Панамский скандал": Возле Госдумы задержали участников пикета, требовавших импичмента Путина
У здания Государственной думы задержаны участники серии одиночных пикетов, которые требовали объявить президенту России Владимиру Путину импичмент в связи с публикацией журналистского консорциума о возможной причастности Путина к офшорным сделкам.
Об этом сообщает «Газета.Ru».
В ходе серии одиночных пикетов были задержаны члены «Партии прогресса» Николай Ляскин, Дарья Яценко, Илья Пахомов, а также «парень, который в прямом смысле слова проходил мимо». Про случайного прохожего, в своем Twitter написал один из задержанных Илья Пахомов.
Читайте также"Панамский скандал": почти 30 немецких банков использовали офшоры
По словам Николая Ляскина, задержанных везут в ОВД Тверское.
Серия одиночных пикетов «Путин. Офшоры. Импичмент» проходит в центре Москвы второй день. Накануне активисты провели серию одиночных пикетов напротив Кремля и на Манежной площади.
Читайте такжеTransparency International призывает запретить офшорные организации
О требовании импичмента, по всей видимости, знают в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ранее реакцию социальных сетей на «офшорный скандал» заявил, что кто-то требует импичмента.