Среди любителей "панамских оффшоров" нашли родственников китайских чиновников

29 процентов глобального бизнеса панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказалась в центре оффшорного скандала, приходились на Китай и Гонконг, сообщает DW по информации Süddeutsche Zeitung.

По этим данным, как минимум восемь нынешних или бывших членов постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая через родственников причастны к деятельности оффшорных компаний.

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В частности к услугам офшоров прибегали швагер председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина и зять первого вице-премьера Государственного совета КНР Чжана Гаоли. В "панамских документах" упоминаются также другие известные китайцы, как кинозвезда Джеки Чан или предприниматель Шэнь Гоцзюнь.