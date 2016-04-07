Путин считает, что за публикацией "панамских документов" стоят США

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на медиафоруме региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".

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"Есть какой-то друг господина президента России, он что-то сделал, наверное, это имеет коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. А то, что за этим стоят официальные лица и официальные органы США это нам Викиликс показал", - сказал Путин.

По его словам, то, что «они позволяют хамить иногда публично, то нам за это принесли извинения некоторые высокопоставленные чиновники администрации США – "не потому, что им стало стыдно, а потому, что они умнее тех, кто это делал".

Он заявил, что когда Госдеп или администрация президента США заявляют "хамоватые вещи", то они обозначают себя как заинтересованная сторона, что для достижения их результата плохо, но показывает кто заказчик.

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Independent, так называемые "панамские документы", полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.

Как сообщается, "панамские документы" насчитывают более 11 млн конфиденциальных материалов в отношении богатых и влиятельных лиц во всем мире, которые скрывали свои доходы. Документы были получены от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы попали в Международный консорциум журналистских расследований.

Документы свидетельствуют о том, что некоторые из 72-х действующих и бывших лидеров занимались грабежом своих стран.

По данным Международного консорциума журналистских расследований, люди из окружения президента России вывели из страны в офшоры не менее $2 млрд.