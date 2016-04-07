Эрдоган пригрозил отказаться принимать беженцев, если ЕС не выполнит свои обязательства

Договор, заключенный между Евросоюзом и Турцией, касается беженцев, прибывших в Европу после 20 марта. Он вступил в силу 4 апреля.

В обмен на каждого высланного в Турцию сирийца, нелегально попавшего в Европу, ЕС обязуется принимать гражданина Сирии из числа тех, кто находится в лагерях беженцев, передает Русская служба ВВС.

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4 апреля Греция начала процесс возвращения мигрантов в Турцию в соответствии с соглашением.

За несколько дней до этого правозащитная организация Amnesty International заявила, что Турция с середины января вынудила несколько сотен сирийских беженцев вернуться на родину.