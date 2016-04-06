За год в ЕС прибыли почти 1,8 миллиона нелегалов, 12 тысяч человек занимаются их переправкой – Frontex

Об этом говорится в рапорте Агентства по охране внешних границ ЕС "Frontex", передает Еспресо.

"Сирийцы являются крупнейшей национальной группой мигрантов, во второй половине года значительно возросло также количество афганцев. Иракцы являются третьей по величине группой",- говорится в рапорте.

Читайте такжеВ Европарламенте требуют остановить высылку нелегалов в Турцию

По данным агентства, большинство этих беженцев используют путь через Турцию к греческим островам (свыше 885 тыс. на протяжении года). Кроме того, активно используется путь через центральную часть Средиземного моря (154 тыс. беженцев), в частности из Ливии в Италию. Значительную часть из них составляют жители восточной Африки (в большинстве эритрейцы), а также западной части этого континента. Количество беженцев на этом направлении несколько уменьшилось в связи с тем, что сирийцы все активнее выбирают путь через восточную часть Средиземного моря.

Frontex подчеркивает, что вместе с ростом количества беженцев растет также и число контрабандистов, которые предоставляют свои услуги по перевозке людей. В общем, этим занимается примерно 12 тыс. человек, в основном это жители Марокко, Испании, Албании и Сирии.