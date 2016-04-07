Ростуризм закрыл для россиян Турцию и Египет до конца года

Такое заявление сделал заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Роман Скорый, передает kommersant.ru. "Турция точно не будет открыта в этом году. А последние события в Египте показали, что, скорее всего, и Египет тоже не будет открыт", - сказал он.

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Он отметил, что безопасность полетов в Египет касается не только России. "Например, Великобритания и ряд европейских стран тоже пока не торопятся возобновлять авиасообщение с Египтом. Безопасность - это главная проблема, вопрос номер один", - сказал Роман Скорый.

Как сообщал УНИАН, Россия остановила авиасообщение с Египтом, после того как в октябре 2015 года над Синаем в результате теракта потерпел крушение самолет российской авиакомпании "Когалымавиа". В ноябре у РФ обострились отношения с Турцией, когда последняя сбила российский Су-24 над своей территорией. После этого Ростуризм запретил турфирмам продавать россиянам путевки в Турцию.