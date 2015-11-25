"Пегас Туристик" аннулировал проданные россиянам туры в Турцию до конца года

Об этом сообщила в эфире одного из телеканалов гендиректор компании Анна Подгорная. "Туры были нами аннулированы в одностороннем порядке с вылетами начиная с завтрашнего дня и до 29 декабря включительно", - сказала она, добавив, что туристам, купившим путевки в Турцию, предложат перебронировать их на другие направления, которые сможет предложить туроператор, передает Lenta.ru.

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Анна Подгорная отметила, что в настоящее время в Турции находится немного клиентов туроператора - в основном это те, кто не смог улететь в Египет.

Продажи путевок в Турцию уже прекратили операторы TEZ Tour, "Натали Турс", Coral Travel, "Библио Глобус".

Напомним, 24 ноября Ростуризм запретил туркомпаниям продавать путевки в Турцию из-за угрозы терроризма на ее территории. Тогда же министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам отменить поездки в Турцию, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что террористическая угроза в этой стране не ниже, чем в Египте.