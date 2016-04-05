Обама о "панамском скандале": Уклонение от налогов - это глобальная проблема

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Нет никаких сомнений в том, что проблема глобального уклонения от уплаты налогов в целом является огромной проблемой», - сказал Обама.

Он подчеркнул, что основная проблема заключается в том, что «многие из этих вещей» (путей уклонения от налогов) существуют «в рамках законодательства и не являются незаконными».

Читайте такжеОтголоски "панамского скандала": Минюст США запускает программу по борьбе с коррупцией в других странах

Президент США назвал «важным» расследование ICIJ, отметив влияние представленных журналистами фактов на рядовых граждан, и добавил, что многие «маневры» по уклонению налогов, указанные в расследовании, «происходят за счет семей из среднего класса».

Читайте такжеЖурналисты "Панамских документов" анонсируют новые расследования по Украине

Обама также высказался в пользу предложенных его администрацией изменений законодательства, которые закроют для американских компаний путь уклонения от уплаты налогов за счет переноса своих штаб-квартир заграницу.