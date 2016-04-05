"Панамский скандал": Генпрокуратура РФ проверит данные о россиянах, имеющих компании и счета в офшорах

Генеральная прокуратура РФ проверит данные о россиянах, имеющих компании и счета в офшорах, сообщает ТАСС.

Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Генеральная прокуратура РФ проверит информацию, опубликованную в отечественных и зарубежных средствах массовой информации, о ряде российских физических и юридических лиц, якобы владеющих офшорными компаниями и счетами", - сообщил он.

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"Главной целью проверки станет установление соответствия действий указанных в этих материалах граждан Российской Федерации нормам российского законодательства, основам международного права и нашим обязательствам перед международным сообществом по предотвращению фактов коррупции и противодействию легализации денежных средств, полученных противоправным путем", - указал Куренной.

Как сообщал УНИАН, журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.

Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseka, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы.