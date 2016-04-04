Что такое "Панамские документы"? Обзор самой масштабной утечки данных в истории - The Guardian

Документы от анонимного источника получила немецкая газета "Süddeutsche Zeitung", которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). ICIJ затем поделился ими с широкой сетью международных партнеров, в том числе с "The Guardian" и BBC.

Об этом пишет Люк Хардинг в статье "Что такое "Панамские документы"? Обзор самой большой утечки данных в истории", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Что они разоблачают?

Документы показывают множество способов того, как богатые могут использовать скрытые офшорные налоговые режимы. Стало известно, что оффшорные налоговые зоны используют 143 политика со всего мира, среди которых двенадцать лидеров государств, члены их семей и близкие партнеры.

След на $ 2 млрд ведет прямо к Владимиру Путину. Лучший друг президента России – виолончелист Сергей Ролдугин – находится в центре схемы, в которой деньги из российских государственных банков скрыты в офшоре. Частично след денег теряется на горнолыжном курорте, где в 2013 году дочь Путина Катерина вышла замуж.

Среди национальных лидеров с состоянием в офшорах также Наваз Шариф, премьер-министр Пакистана; Айяд Аллауи, бывший временный премьер-министр и бывший вице-президент Ирака; Петр Порошенко, президент Украины; Алаа Мубарак, сын экс-президента Египта; и премьер-министр Исландии, Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.

Что такое "Mossack Fonseca"?

Это юридическая фирма, расположенная в Панаме, в спектр услуг которой входит включение компаний в офшорные юрисдикции, такие как на Британских Виргинских островах. Она управляет оффшорными фирмами за ежегодную плату. Среди других услуг также управление капиталом.

Где она расположена?

Фирма панамская, но проводит операции по всему миру. Ее веб-сайт хвастается глобальной сетью из 600 человек, работающих в 42 странах мира. У нее есть договора франшизы по всему миру, отдельные филиалы подписывают новых клиентов и имеют исключительные права на использование этого бренда. "Mossack Fonseca" работает в офшорных зонах, в том числе в Швейцарии, на Кипре и на Британских Виргинских островах, а также в землях британской Короны – Гернси, Джерси и острове Мэн.

Насколько она большая?

"Mossack Fonseca" - четвертый в мире по величине поставщик услуг в офшорных зонах. Фирма работала более чем с 300.000 компаний. Существует тесная связь и с Великобританией. Более половины компаний зарегистрированы в подведомственных Британии оффшорных зонах, а также в самой Великобритании.

Насколько велика утечка данных?

Очень большая. Утечка – одна из самых больших, когда-либо случавшихся – больше, чем дипломатические телеграммы США, опубликованные WikiLeaks в 2010 году, и даже секретные документы разведки, предоставленные журналистам Эдвардом Сноуденом в 2013 году. Из внутренней базы данных "Mossack Fonseca" извлечено 11.5 млн документов и 2.6 терабайт информации.

Все, кто использует офшорные структуры, – мошенники?

Нет. Использование офшорных структур полностью законно. Для этого существует много законных причин. Бизнесмены в таких странах, как Россия и Украина, как правило, выводят свои активы в офшор, чтобы защитить их от "посягательств" со стороны преступников, и обойти жесткие валютные ограничения. Другие используют оффшоры по причинам наследования и имущественного планирования.

Но некоторые из тех, кто использует офшоры, - мошенники?

Да. В своей речи в прошлом году в Сингапуре, Дэвид Кэмерон сказал, что "коррупционеры, преступники и те, кто отмывает деньги" пользуются анонимными структурами компании. Правительство пытается с этим справиться. Оно хочет создать центральный регистр, который откроет бенефициарных владельцев офшорных компаний. С июня, британские компании должны будут раскрыть своих "настоящих" владельцев.

Что "Mossack Fonseca" говорит об утечке данных?

Фирма не хочет обсуждать конкретные случаи предполагаемых нарушений, ссылаясь на конфиденциальность клиента. Но она решительно защищает свое поведение. В "Mossack Fonseca" говорят, что фирма соблюдает законы по борьбе с отмыванием денег и проводит тщательную проверку всех своих клиентов. Они заявляют, что сожалеют о каких-либо злоупотреблениях своими услугами и активно пытаются предотвратить их. "Mossack Fonseca" утверждает, что ее нельзя обвинять в неудачах посредников, в числе которых банки, юридические фирмы и бухгалтеры.