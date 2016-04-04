В аэропорту Джакарты столкнулись два самолета, у одного из них отвалились хвост и крыло (фото, видео)

Об этом сообщает портал AirLive со ссылкой на свои источники, передает РБК.

Речь идет о самолетах Boeing 737-800 авиакомпании Batik Air и ATR 42, принадлежащего TransNusa Air Services. Источники портала уточнили, что Boeing собирался взлетать, когда край его левого крыла ударил по самолету TransNusa.

При этом директор Batik Air подтвердил Republika Online, что лайнер компании участвовал в столкновении, однако не смог уточнить каких-либо деталей. Сейчас Boeing уже взлетел. Сколько в нем пассажиров, собеседник издания сказать затруднился.

AirLive опубликовал видео происходящего на взлетно-посадочной полосе. На нем практически ничего не видно, так как инцидент произошел в темное время суток. Но на ролике видны машины пожарных служб, прибывшие на место.

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По данным AirLive, из-за инцидента временно закрыта полоса аэропорта. При столкновении никто не пострадал, отмечает портал.