В аэропорту Джакарты столкнулись два самолета, у одного из них отвалились хвост и крыло (фото, видео)

19:38, 04 апреля 2016
Мир
3031 0

В аэропорту Джакарты Халим Перданакусума столкнулись два самолета. 

twitter.com/airlivenet

Об этом сообщает портал AirLive со ссылкой на свои источники, передает РБК.

Речь идет о самолетах Boeing 737-800 авиакомпании Batik Air и ATR 42, принадлежащего TransNusa Air Services. Источники портала уточнили, что Boeing собирался взлетать, когда край его левого крыла ударил по самолету TransNusa.

Boeing 737 / twitter.com/airlivenet

При этом директор Batik Air подтвердил Republika Online, что лайнер компании участвовал в столкновении, однако не смог уточнить каких-либо деталей. Сейчас Boeing уже взлетел. Сколько в нем пассажиров, собеседник издания сказать затруднился.

AirLive опубликовал видео происходящего на взлетно-посадочной полосе. На нем практически ничего не видно, так как инцидент произошел в темное время суток. Но на ролике видны машины пожарных служб, прибывшие на место.

Читайте такжеНа шоссе в Северной Каролине столкнулись более сотни автомобилей (фото)

По данным AirLive, из-за инцидента временно закрыта полоса аэропорта. При столкновении никто не пострадал, отмечает портал. 
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter