Наступление на "янтарную мафию": нардеп сообщил об увольнении главы полиции Ривненской области
Сергея Максимова уволили с должности руководителя полиции Ривненской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Олег Ляшко.
"Только что министр внутренних дел Арсен Аваков уволил Максимова с должности руководителя полиции Ривненской области. Мы продолжаем наступление на янтарную мафию", - отметил депутат.
Только министр внутренних дел Арсен Аваков уволил Максимова с должности руководителя полиции Ровенской области. Мы продолжаем наступление на янтарную мафиюОпубликовано Олегом Ляшко4 апреля 2016 г.
Напомним, в Ривненской области в результате столкновения с добытчиками янтаря, которое состоялось 30 марта в Сарненском районе, семеро правоохранителей попали в больницу.
Вскоре появилось видео последних столкновений добытчиков янтаря с полицией на Ривненщине, после которой было несколько легкораненых камнями полицейских.