Наступление на "янтарную мафию": нардеп сообщил об увольнении главы полиции Ривненской области

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Олег Ляшко.

"Только что министр внутренних дел Арсен Аваков уволил Максимова с должности руководителя полиции Ривненской области. Мы продолжаем наступление на янтарную мафию", - отметил депутат.

Только министр внутренних дел Арсен Аваков уволил Максимова с должности руководителя полиции Ровенской области. Мы продолжаем наступление на янтарную мафию Опубликовано Олегом Ляшко4 апреля 2016 г.

Напомним, в Ривненской области в результате столкновения с добытчиками янтаря, которое состоялось 30 марта в Сарненском районе, семеро правоохранителей попали в больницу.

Вскоре появилось видео последних столкновений добытчиков янтаря с полицией на Ривненщине, после которой было несколько легкораненых камнями полицейских.