Налоговики Австралии и Новой Зеландии уже занялись фигурантами "офшорного скандала"

Расследование открыто в отношении клиентов панамской юридической фирмы, оказавшейся в центре масштабной утечки информации.

Австралийское налоговое управление сообщило, что начало расследование в отношении более чем 800 богатых клиентов Mossack Fonseca, передает Росбалт.

«В настоящее время мы идентифицировали свыше 800 налогоплательщиков и теперь связываем более чем 120 из них с поставщиком офшорных услуг, базирующимся в Гонконге», — сообщило управление Reuters по электронной почте, не раскрывая название гонконгской компании.

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Глава налогового управления Майкл Крэнстон сообщил, что его ведомство сотрудничает с полицией, Австралийской комиссией по преступности и антиотмывочным регулятором AUSTRAC продолжая изучать опубликованную утечку.

«Некоторые эпизоды могут быть переданы на рассмотрение Специальной комиссии по серьезным финансовым преступлениям», — говорится в заявлении Крэнстона.

Налоговое агентство Новой Зеландии в свою очередь сообщило, что «плотно работает» со своими партнерами по налоговым соглашениям, чтобы получить полные детали касательно любого новозеландского налогового резидента, который может быть вовлечен в договоренности, воплощавшиеся усилиями Mossack Fonseca.

Утечка включает свыше 11,5 млн документов из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, базирующейся в налоговой гавани Панамы, и проливает свет на детали, касаюиеся сотен тысяч ее клиентов во множестве юрисдикций.



