Европу ожидают новые теракты - премьер Бельгии
19:58, 02 апреля 2016Мир
926 0
Премьер-министр Бельгии заявил, что Европу ожидают дальнейшие теракты.
REUTERS
Об этом пишет Европейская правда по информации Le Soir.
"Будут дальнейшие теракты в Европе, и, возможно, даже в Бельгии", - отметил он.
По его словам, в стране остается третий, предпоследний, уровень террористической угрозы.
Читайте такжеНидерланды предупреждали Бельгию о смертниках за 6 дней до терактов
"Мы должны приложить все усилия , чтобы улучшить нашу способность к действию в области безопасности", - добавил он.
Ранее сообщалось, что офис премьер-министра Бельгии был потенциальной мишенью террористов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter