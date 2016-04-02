Европу ожидают новые теракты - премьер Бельгии

Об этом пишет Европейская правда по информации Le Soir.

"Будут дальнейшие теракты в Европе, и, возможно, даже в Бельгии", - отметил он.

По его словам, в стране остается третий, предпоследний, уровень террористической угрозы.

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"Мы должны приложить все усилия , чтобы улучшить нашу способность к действию в области безопасности", - добавил он.

Ранее сообщалось, что офис премьер-министра Бельгии был потенциальной мишенью террористов.