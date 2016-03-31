Бельгия согласилась на экстрадицию Абдеслама во Францию

Соответствующее решение принял в четверг, 31 марта, суд в Брюсселе, сообщили представители бельгийской прокуратуры, передает Deutsche Welle.

По их данным, бельгийские и французские ведомства теперь совместно будут согласовывать все необходимые для экстрадиции действия.

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Напомним, сейчас он находится в тюрьме бельгийского города Брюгге. Он считается одним из двух уцелевших участников нападений 13 ноября 2015 года в Париже, которые унесли жизни 130 человек.

Салаха Абдеслама задержали 18 марта в Брюсселе. В министерстве иностранных дел Бельгии заявили, что он, возможно, готовил новые теракты.

Через 4 дня после задержания Салаха Абдеслама в аэропорту и метро Брюсселя произошла серия взрывов, в результате чего погибли 32 человека и 300 были ранены.