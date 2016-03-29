США приветствуют решение Рады о даче согласия на увольнение Шокина - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт сказал во время публичной дискуссии в Киеве на тему: "США для Украины: партнер, патрон или союзник?".

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«Не важно, сколько помощи международное сообщество оказывает Украине, не важно, сколько средств и технической поддержки Украина получает, - Украина стоит перед вызовом преодоления коррупции. Поэтому сегодняшнее событие в Раде по увольнению дискредитированного генпрокурора мы приветствуем», - сказал Пайетт.

По его убеждению, важно назначить нового генерального прокурора, который должен быть независимым профессионалом.

"Что касается Шокина, важным вопросом сейчас является определить его преемника, того, кто сможет выстроить доверие народа Украины к Генпрокуратуре", - сказал посол.

"Главная задача - определить лидера, который будет предан принципам реформ, и господин Шокин явно не является этим лидером, и хорошо, что он уйдет", - добавил Пайетт.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада 289 голосами дала согласие на освобождение Шокина президентом Украины Петром Порошенко от должности генерального прокурора.