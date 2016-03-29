В ОАЭ загорелся жилой небоскреб (видео)
02:29, 29 марта 2016Мир
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В городе Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах загорелся жилой небоскреб высотой более ста метров.
В ОАЭ загорелся жилой небоскреб / twitter.com/IraqiSecurity
Всех людей из горящего здания успели эвакуировать, пострадавших нет, передает Русская служба Би-Би-Си.
На появившихся в интернете видеозаписях инцидента видно, как от небоскреба отрываются и падают вниз горящие элементы его конструкции. Причина пожара не установлена.
twitter.com/IraqiSecurity
По данным полиции, возгорание произошло в одной из 12 башен жилого комплекса Ajman One, однако пока не уточняется, в какой именно. Некоторые башни этого комплекса достигают в высоту 170 метров. Всего жилой комплекс насчитывает около трех тысяч квартир.
Как сообщал УНИАН, в канун Нового года в Дубае загорелся 63-этажный отель. Ликвидация возгорания заняла 20 часов, а число пострадавших составило 16 человек.
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