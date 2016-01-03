Появилось видео последствий пожара в небоскребе в Дубае
04:10, 03 января 2016Мир
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Появилось видео из небоскреба Address Hotel Downtown в городе Дубае, в котором 31 декабря произошел пожар.
REUTERS
2 января компания-владелец небоскреба, который сгорел за несколько часов до начала новогоднего фейерверка в Дубае, пообещала восстановить его до прежнего состояния.
Ранее УНИАН сообщал, что один человек погиб в результате давки при эвакуации из охваченного огнем отеля-небоскреба в Дубае. Также сообщалось о 14 пострадавших.
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Напомним, что в дубайском отеле Address Hotel Downtown вспыхнул пожар. О причине пожара, охватившего небоскреб почти целиком, пока ничего не известно.
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