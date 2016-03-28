Теракт в аэропорту Брюсселя: появилось видео передвижения террористов по зданию

Соответствующую видеозапись показал бельгийский портал Dhnet.be.

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На записи видно, как подозреваемые в теракте передвигаются по зданию аэропорта с тележками для багажа.

Напомним, взрывы в аэропорту Брюсселя произошли 22 марта рано утром. За ними последовал взрыв на станции метро в центре города. Всего в результате трех взрывов погибли более 30 человек, более 300 получили ранения.

Атаку власти страны квалифицировали как теракт. Все три взрыва совершили смертники. Их личности уже установлены. Сейчас полиция ищет их предполагаемых сообщников.